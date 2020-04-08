«Ювентус» может включить Дугласа Косту, Пьянича, Рэмзи, Алекса Сандро или Рабьо в трансфер Погба

«Ювентус» не оставляет попыток вернуть полузащитника из .

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, туринцы могут включить в сделку с «МЮ» любую комбинацию следующих игроков: хавбеков Дугласа Косты, , , Адриена Рабьо, а также защитника Алекса Сандро.

Отмечается, что Алекс Сандро, оцениваемый в 50 миллионов евро, давно интересует манкунианцев, а Рэмзи и Рабьо были целями клуба до того, как подписал их в качестве свободных агентов.

Ранее сообщалось, что «Реал» также продолжает следить за Погба.