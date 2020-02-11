Старт нового сезона РПЛ перенесут на август или сентябрь. Текущий чемпионат хотят доиграть летом

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о приостановке РПЛ до 31 мая, принятое в связи с пандемией коронавируса.

«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.

Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», – заявил Дюков.

РФС приостановил весь футбол в России до 31 мая