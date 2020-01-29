Тренер «Луча»: «Мы говорим про развитие спорта, а люди вытирают руки. Значит, таков у нас губернатор»

Главный тренер «Луча» прокомментировал решение властей Приморского края прекратить финансирование команды на профессиональном уровне.

– О заявлении Минспорта, что в следующем сезоне «Луч» выступит в третьей лиге, то есть потеряет профессиональный статус, только узнал.

– И как отреагировали?

– А как тут можно реагировать? Конечно, отрицательно! Мы говорим про развитие спорта в стране, а люди, ответственные за это, просто вытирают руки. Это касается не только футбола и хоккея. Значит, таков у нас губернатор. Если человек заявляет через СМИ, что ему спорт нужен, – что еще здесь добавить? Не знаю, может федеральное Министерство спорта обратит на это внимание и проведет какую-то беседу. На мой взгляд, это не совсем правильное решение.

– Логично предположить, что «Луч» может не доиграть и нынешний сезон, если он возобновится. Раньше мая этого в любом случае не произойдет. А контракты у многих игроков истекают в конце мая – сомнительно, что в такой ситуации их станут продлевать на месяц-два, а то и больше.

– У некоторых и в середине мая заканчиваются. Понятно, если контракты не будут продлены, то ребята разъедутся. А как можно будет заставить ребят играть без контрактов?

– Есть ли вообще смысл доигрывать сезон, зная, что клуб лишится профессионального статуса?

– Доиграть сезон мы обязаны. У нас есть трудовые соглашения, которые необходимо выполнять. Это касается и тренерского штаба, и игроков. До завершения сезон доведем, если будет такая возможность. Пока никто лопаты не бросает: будем ждать решения руководства.

– Такой вариант: «Луч» доигрывает сезон местной молодежью. Человек 13 наберется. Вы останетесь?

– Наверное, нет, – сказал Петраков.

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