«Зенит» ведет переговоры с игроками и тренерами о снижении зарплат из-за коронавируса

Генеральный директор Александр Медведев рассказал, что с командой обсуждается вопрос о снижении зарплат из-за пандемии коронавируса.

«Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений, очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры.

Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70 процентов. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.

Каждый в «Зените» осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная – она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.

Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены», – сказал Медведев.

Ранее на на сокращение зарплаты согласились игроки «Спартака».