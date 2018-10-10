Хабиб объявил, что боя с Тони Фергюсоном на UFС 249 не будет

Чемпион UFC в легком весе подтвердил, что бой против Тони Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля на UFC 249, отменен из-за пандемии коронавируса.

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя.

Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?

Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо.

Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место», – заявил Нурмагомедов.

Отец Хабиба: «Мы были в отличной форме. Фергюсон продержался бы 2 раунда»

Тони Фергюсон в подготовке к бою против Хабиба бьет локтями по металлической стойке

Больше новостей о единобрствах и боксе – в телеграм-канале «Панчер». Подписывайтесь!