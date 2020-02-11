Фанаты БАТЭ и других клубов Беларуси бойкотируют матчи из-за коронавируса и просят приостановить чемпионат

Болельщики ведущих клубов Беларуси против проведения матчей чемпионата страны в условиях пандемии коронавируса в мире, передает Tribuna.com.

Фанаты БАТЭ, минского «Динамо», «Немана», брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» выступили с заявлениями.

Они приостановили посещение матчей и призвали остальных болельщиков последовать их примеру, а также приостановить чемпионат.

Чемпионат Беларуси остается единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили. В стране также продолжается финальная серия плей-офф по хоккею. На всех этих соревнованиях не запрещено находиться зрителям.

В стране, по данным Минздрава, «за последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек». По неофициальным данным, в Беларуси зафиксировано не менее 215 случаев заражения коронавирусом.

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