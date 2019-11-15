Судья Вилков не собирается завершать карьеру

Арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал о планах на будущее.

– Михаил, вас уже отправили на судейскую пенсию. Вы перестанете судить? Так ли это?

– Нет. По большому счету в моей жизни после назначения [президентом Федерации футбола Нижнего Новгорода] ничего не изменилось. Лишь добавилось еще больше соревнований, в которых участвую. Уже 11 лет возглавляю комитет по мини-футболу Федерации футбола Нижегородской области. Мы проводим очень много турниров, в которых играют около 300 команд – юноши и девушки, а также около 80 взрослых мужских и женских команд.

Мы планируем привлекать к работе молодых коллег, которые хотят развиваться и двигаться вперед. Таких в нашей области много. Например, в начале марта совместно с Ассоциацией мини-футбола России на территории Нижегородской области мы провели Всероссийский финал Оргхим-Первенства России по мини-футболу в восьми возрастных категориях среди юношей и девушек. В них выступили 105 команд. За шесть дней в пяти спортзалах было сыграно 290 матчей. Эти соревнования входят в календарный план и Министерства спорта РФ. Многие матчи обслуживали молодые судьи.

– Насколько трудно сейчас без игр?

– Без футбола очень непросто. Только закончились учебно-тренировочные сборы, набрали хорошую форму, отработали по несколько матчей, и вдруг незапланированный перерыв на неопределенный срок...

– И как теперь поддерживаете форму? Есть ли у вас специальная диета?

– От вируса спрятался за городом вместе со всей семьей. Стараюсь не терять форму, ежедневно тренируюсь с детьми, занимаюсь с мячом. У каждого судьи есть свой план тренировок по физической подготовке, которая включает в себя занятия с высокой интенсивностью на развитие координации и растяжку.

Вместе с коллегами организовали чат, где отрабатываем вопросы по теории и правилам футбола – отвечаем и зарабатываем баллы. Таким образом поддерживаем теоретические знания. А что касается диеты, то стараюсь употреблять углеводы отдельно от белков, есть больше фруктов и овощей, и, конечно, побольше пить воды, – сказал Вилков.