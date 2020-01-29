«Матч ТВ» заплатит 210 тысяч долларов ​за права на чемпионат Беларуси (Betting Insider)

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Стали известны финансовые детали сделки по приобретению «Матч ТВ» прав на трансляции игр чемпионата Беларуси.

Betting Insider со ссылкой на надежный источник в руководстве телеканала сообщает, что стоимость контракта составила 210 тысяч долларов.

Контракт является гибким и может быть приостановлен при определенных обстоятельствах:

– Если чемпионат Беларуси прервут из-за карантина в условиях пандемии коронавируса.

– В одностороннем порядке по решению «Матч ТВ», когда вернутся топ-чемпионаты из основного пула трансляций.

«Матч ТВ» транслировал игры обоих стартовых туров белорусского первенства.

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