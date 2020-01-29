Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

УЕФА по-прежнему планирует доиграть еврокубковые турниры в нынешнем сезоне до старта следующих розыгрышей.
Рассматривается вариант проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы без болельщиков.
Сегодня, 1 апреля, УЕФА посредством видеоконференции обсудит вопросы контрактов футболистов и сроков трансферных окон.
Ситуация с календарем оставшейся части сезона также обсуждается. В УЕФА придерживаются той же позиции, что и в английской Премьер-лиге – турниры должны быть доиграны.
Ранее появилась информация, что европейские чемпионаты могут быть завершены в августе.
В настоящее время все профессиональные турниры в Европе, за исключением чемпионата Беларуси, прерваны из-за пандемии коронавируса.