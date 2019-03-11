Владимир Драчев: «Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно, нет!»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев заявил, что не намерен добровольно уходить в отставку с поста президента организации.

Ранее сообщалось, что представители российского биатлона обратились с письмом к Драчеву с призывом покинуть пост.

«Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно, нет! От того же Тихонова я этот призыв с первого дня своей работы слышу.

Во-первых, у меня огромные планы на развитие биатлона. Я же не собираюсь на полпути останавливаться, надо до конца доводить работу, намеченную на четырехлетие. И мы ее делаем!

А во-вторых, те, кто реально это письмо писали, не знают, что происходит внутри СБР. Вот это обидно», – сказал Драчев.

«У нас есть результаты, которыми мы можем гордиться в этом году. У нас есть чемпион мира, есть люди, впервые попавшие на подиумы.

Да, есть определенные сложности, но мы знаем их и намереваемся исправлять. Их не исправить по щелчку, чтобы – раз! И все поменялось. Так не бывает.

Я ситуацию полноценно изучил. То, что связано и с оружием, и с лыжами, и с сервисом, и с логистикой, и так далее. Мы сейчас над устранением этих недочетов наших работаем», – цитирует Драчева «Р-Спорт».

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