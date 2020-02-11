УЕФА попросил доиграть национальные чемпионаты до 3 августа

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УЕФА просит национальные лиги доиграть остановленные из-за пандемии коронавируса чемпионаты до начала августа, сообщает пресс-служба Эредивизи.

После сегодняшнего совещания с участием всех 55 ассоциаций УЕФА была озвучена просьба о том, чтобы сезон-2019/20 был завершен к 3 августа.

Чтобы помочь лигам, УЕФА перенес на неопределенный срок матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также июньские игры сборных и матчи плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Правительство Нидерландов вчера объявило, что профессиональный футбол в стране не должен быть возобновлен до 1 июня. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) предлагает возобновить сезон в середине июня, чтобы успеть доиграть чемпионаты до 3 августа.

В стране 12 595 инфицированных коронавирусом, 1 035 человек скончались.

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