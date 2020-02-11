УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок

УЕФА принял решение отложить возобновление матчей Лиги чемпионов и на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Также было объявлено о переносе матчей сборных, запланированных на июнь 2020 года. Будут отложены игры плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020, товарищеские встречи сборных и отборочные матчи женского Евро-2021.

Ранее союзом было принято решение о переносе на 2021 год.

В мире зафиксировано 857 927 случаев заражения COVID-19. 42 115 человек скончались.