УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок

УЕФА принял решение отложить возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Также было объявлено о переносе матчей сборных, запланированных на июнь 2020 года. Будут отложены игры плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020, товарищеские встречи сборных и отборочные матчи женского Евро-2021.
Ранее союзом было принято решение о переносе Евро-2020 на 2021 год.
В мире зафиксировано 857 927 случаев заражения COVID-19. 42 115 человек скончались.