«Уимблдон»-2020 отменен из-за коронавируса

Всеанглийский клуб лаун-тенниса объявил об отмене «Уимблдона», который должен был стартовать 29 июня.

«Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен в связи с эпидемией коронавируса. Вместо этого 134-й «Уимблдон» пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года», – говорится в заявлении турнира.

Болельщикам, уже купившим билеты, будет возвращена их стоимость и предложена возможность приобрести билеты на те же дни и корты в следующем году.

Турнир не состоится впервые с 1945 года.

Трава «Уимблдона» невероятно красивая! Ее растят по правилам (там 33 страницы) и защищают даже от мочи лис

На «Уимблдоне» чемпионке вручают блюдо, а чемпиону – кубок с 🍍. Это память об аристократическом прошлом