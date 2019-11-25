Пауло Дибала: «Я сказал Роналду: «Мы слегка ненавидим тебя в Аргентине – за характер, манеры и походку»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, что говорил с форвардом об отношении к португальцу в Аргентине.

«Я сказал ему: «Криштиану, мы слегка ненавидим тебя в Аргентине – за твою фигуру, твой характер, за манеры и походку. Но ты удивил меня, потому что я увидел нечто другое».

Он ответил: «Я знаю, что я такой. Я привык к тому, что так говорят», – сообщил Дибала.

Сарри посадил Дибалу и заставил Роналду играть дисциплинированно. Так он решил главную проблему «Юве» (тяжело против 3 защитников)