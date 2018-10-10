Тони Фергюсон об отмене боя: «Хабиб – сучка. Он испуган и не хочет драться»

Претендент на чемпионский пояс UFC Тони Фергюсон отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова о том, что их бой отменен. Поединок должен был пройти 18 апреля на UFC 249, но Хабиб из-за карантина не покинет Россию.

«Парень не хочет драться. Он испуган, он убегает.

Поэтому его надо лишить титула», – сказал Фергюсон ESPN.

Также Фергюсон высказался и в твиттере.

«Мы его напугали. У него была возможность вернуться в США из Абу-Даби. У него есть все, чтобы сесть в самолет и вернуться. Это второй раз, когда мы его испугали.

Я наемный убийца. Хабиб и Конор бегают с хвостами между ног, как чертовы собаки. Они киски. Хабиб – сучка. Я сказал ему, что собираюсь вытереть чертов пол его шляпой, чувак встрял», – сказал Фергюсон.

Бой Хабиб – Фергюсон отменен в пятый раз. Первая попытка организовать поединок была еще в 2015-м.

🦅❌ Хабиб объявил, что боя с Тони Фергюсоном на UFС 249 не будет

Бен Аскрен: «Конор заменит Хабиба в бою с Фергюсоном»