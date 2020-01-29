Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40 процентов

Игроки согласились на понижение зарплаты в условиях паузы в чемпионате в связи с пандемией коронавируса.

«Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты первой команды «Спартака» приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона.

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше.

Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации», – говорится в заявлении московского клуба в официальном телеграм-канале.

Сезон РПЛ прерван из-за коронавируса и, вероятно, возобновится не раньше конца мая.