Ла Лига собрала 1 млн евро на борьбу с коронавирусом. В концерте участвовали Рамос, Пике, Надаль, Луис Фонси

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Бетис Серхио Рамос Хоакин Санчес Жерар Пике Ла Лига Рафаэль Надаль Коке Мирея Бельмонте Гарсия Музыка Благотворительность коронавирус Футбол

Ла Лига собрала более миллиона евро на борьбу с коронавирусом в рамках благотворительного концерта.

В субботу, 28 марта, музыканты и футболисты из дома приняли участие в фестивале, который посмотрели 50 миллионов зрителей из 182 стран мира благодаря 100 различным платформам в интернете.

В акции также поучаствовали Santander Bank, Universal Music Group и GTS. Люди со всего мира пожертвовали 1,003 млн евро.

Вырученные средства через фонд Santander Bank будут направлены на закупку оборудования и снаряжения, необходимого для борьбы с COVID-19:

– 115 аппаратов для вентиляции легких;

– 1,435 млн масок (включая миллион от Santander Bank);

– 12 595 защитных костюмов;

– 500 000 защитных перчаток.

Распределением закупленных товаров займется Высший совет Испании по спорту.

Среди выступавших музыкантов был, например, Луис Фонси – пуэрто-риканский певец, исполнитель песни Despacito, которая стала самой просматриваемой на YouTube (более 6,5 млрд просмотров).

В четырехчасовом фестивале также приняли участие такие футболисты, как Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Коке («Атлетико») и Хоакин («Бетис»). Также в концерте поучаствовали теннисист Рафаэль Надаль и пловчиха Мирея Бельмонте.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья