Ла Лига собрала 1 млн евро на борьбу с коронавирусом. В концерте участвовали Рамос, Пике, Надаль, Луис Фонси

собрала более миллиона евро на борьбу с коронавирусом в рамках благотворительного концерта.

В субботу, 28 марта, музыканты и футболисты из дома приняли участие в фестивале, который посмотрели 50 миллионов зрителей из 182 стран мира благодаря 100 различным платформам в интернете.

В акции также поучаствовали Santander Bank, Universal Music Group и GTS. Люди со всего мира пожертвовали 1,003 млн евро.

Вырученные средства через фонд Santander Bank будут направлены на закупку оборудования и снаряжения, необходимого для борьбы с COVID-19:

– 115 аппаратов для вентиляции легких;

– 1,435 млн масок (включая миллион от Santander Bank);

– 12 595 защитных костюмов;

– 500 000 защитных перчаток.

Распределением закупленных товаров займется Высший совет Испании по спорту.

Среди выступавших музыкантов был, например, Луис Фонси – пуэрто-риканский певец, исполнитель песни Despacito, которая стала самой просматриваемой на YouTube (более 6,5 млрд просмотров).

В четырехчасовом фестивале также приняли участие такие футболисты, как Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике ( ), Коке («Атлетико») и Хоакин («Бетис»). Также в концерте поучаствовали теннисист Рафаэль Надаль и пловчиха Мирея Бельмонте.