Клубы Серии А заплатили 187 млн евро агентам в 2019 году. «Юве» потратил больше всех – 44,3 млн

Итальянская федерация футбола опубликовала отчет о тратах итальянских клубов на услуги агентов в 2019 году.

Суммарно клубы Серии А выплатили посредникам 187 851 487,86 евро, что на 16,3 млн больше, чем в 2018 году. В этой сумме не учтены выплаты самих игроков своим агентам, которые за указанный период составили 13 693 103,55 евро.

Больше всех среди клубов чемпионата Италии агентам выплатил – 44,3 млн евро. Еще три клуба потратили на услуги посредников более 10 млн евро – «Интер» (31,8 млн евро), «Рома» (23,2 млн евро) и (19,6 млн евро).

Клубы Серии Б за 2019 год выплатили агентам 19 425 314,46 млн евро, 6 из которых потратил .