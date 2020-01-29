Счетная палата: «Крылья Советов» могут быть ликвидированы из-за долгов

могут быть ликвидированы из-за долгов.

Такой вывод сделали специалисты региональной Счетной палаты после проверки деятельности клуба.

«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций.

При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут», – отметили аудиторы.

По итогам проверки долгов «Крыльев» выяснилось, что больше четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.

«Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остается отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», – заявили представители Счетной палаты.

«Крылья» дважды вылетали в за последние семь сезонов. В текущем розыгрыше РПЛ команда идет на предпоследнем, 15-м, месте, набрав 22 очка в 22 турах.