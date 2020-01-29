Месси включил Феликса, Санчо, Йовича и Дембеле в топ-15 лучших молодых игроков

Капитан «Барселоны» Лионель Месси назвал 15 лучших молодых футболистов современности.
В топ-15 32-летнего аргентинца вошли:
- Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд)
- Кай Хавертц («Байер»)
- Йозуа Киммих («Бавария»)
- Бенжамен Павар («Бавария»)
- Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)
- Кристиан Пулишич («Челси»)
- Мэйсон Маунт («Челси»)
- Фил Фоден («Манчестер Сити»)
- Лука Йович («Реал»)
- Эдер Милитао («Реал»)
- Усман Дембеле («Барселона»)
- Френки де Йонг («Барселона»)
- Уссем Ауар («Лион»)
- Жоау Феликс («Атлетико»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)