Месси включил Феликса, Санчо, Йовича и Дембеле в топ-15 лучших молодых игроков

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси назвал 15 лучших молодых футболистов современности.

В топ-15 32-летнего аргентинца вошли:

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