Самая быстрая лига Sports.ru. «Зенит» сыграет с «Сочи», ЦСКА против «Динамо», «Спартак» – «Уфа»

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Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Рубин» (Хвича Кварацхелия) сыграет с воспитанником «Краснодара» Александром Агеевым, ЦСКА (Павел Котов) встретится с «Динамо» (Матвей Ивахнов), «Спартак» (Николоз Кутателадзе) – с «Уфой» (Артем Голубев). «Зенит» (Артем Дзюба) примет «Сочи» (Кристиан Нобоа).

ЦСКА в этом туре будет представлять вместо Яки Бийола воспитанник армейцев Павел Котов, снявшийся в фильме «Тренер» у Данилы Козловского, а ныне выступающий за «Велес» в Олимп-ПФЛ. 

Первый матч в Самой быстрой лиге проведет «Спартак», который будет представлен 19-летним Николозом Кутателадзе. В 2018 году молодой форвард перебрался в «Анжи» из академии «ПСЖ», а спустя год присоединился к красно-белым.

За тульский «Арсенал» сыграет экс-игрок клуба Максим Данилин.

На Sports.ru можно посмотреть трансляции всех матчей в прямом эфире. 👇 Также можно подписаться на группу Sports.ru в социальной сети «ВКонтакте» – тогда вам придет уведомление. Если у вас не работает плеер, переходите по ссылке.

Самая быстрая лига

27-й тур

Рубин (Кварацхелия) – Воспитанник Краснодара (Агеев)
Дата проведения
1 апреля, 11.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит (Дзюба) – Сочи (Нобоа)
Дата проведения
1 апреля, 19.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

28-й тур

Воспитанник Краснодара (Агеев) – Урал (Татаринов)
Дата проведения
1 апреля, 13.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

24-й тур

Динамо (Ивахнов) – ЦСКА (Котов)
Дата проведения
1 апреля, 14.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак (Кутателадзе) – Уфа (Голубев)
Дата проведения
1 апреля, 16.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов (Шомуродов) – Арсенал (Данилин)
Дата проведения
1 апреля, 18.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

25-й тур

Арсенал (Данилин) – Ахмат (Махаев)
Дата проведения
1 апреля, 22.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

«Самая быстрая лига»: «Динамо» проиграло третий матч подряд, воспитанник «Краснодара» спасся на 92-й минуте и расстроил Дзюбу

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона 

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