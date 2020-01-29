Самая быстрая лига Sports.ru. «Зенит» сыграет с «Сочи», ЦСКА против «Динамо», «Спартак» – «Уфа»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.
Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.
Сегодня «Рубин» (Хвича Кварацхелия) сыграет с воспитанником «Краснодара» Александром Агеевым, ЦСКА (Павел Котов) встретится с «Динамо» (Матвей Ивахнов), «Спартак» (Николоз Кутателадзе) – с «Уфой» (Артем Голубев). «Зенит» (Артем Дзюба) примет «Сочи» (Кристиан Нобоа).
ЦСКА в этом туре будет представлять вместо Яки Бийола воспитанник армейцев Павел Котов, снявшийся в фильме «Тренер» у Данилы Козловского, а ныне выступающий за «Велес» в Олимп-ПФЛ.
Первый матч в Самой быстрой лиге проведет «Спартак», который будет представлен 19-летним Николозом Кутателадзе. В 2018 году молодой форвард перебрался в «Анжи» из академии «ПСЖ», а спустя год присоединился к красно-белым.
За тульский «Арсенал» сыграет экс-игрок клуба Максим Данилин.
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Самая быстрая лига
27-й тур
- Дата проведения
- 1 апреля, 11.30, «PES 2020»
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.30, «PES 2020»
28-й тур
- Дата проведения
- 1 апреля, 13.00, «PES 2020»
24-й тур
- Дата проведения
- 1 апреля, 14.30, «PES 2020»
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 1 апреля, 18.00, «PES 2020»
25-й тур
- Дата проведения
- 1 апреля, 22.00, «PES 2020»
«Самая быстрая лига»: «Динамо» проиграло третий матч подряд, воспитанник «Краснодара» спасся на 92-й минуте и расстроил Дзюбу