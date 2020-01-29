Шюррле и тренеры «Спартака» покинули Россию в связи с паузой в чемпионате

Тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско покинул Россию в связи с паузой в чемпионате России.

Об этом сообщает журналист Сергей Егоров. Также в Германию к семье улетел полузащитник . Разъехались еще несколько легионеров красно-белых.

29-летний немец в прошлом месяце уже летал в Германию, а по возвращении в Россию был помещен на карантин.

Шюррле вновь предстоит карантин, когда он прилетит обратно в Москву перед возобновлением сезона.

Сезон РПЛ прерван из-за коронавируса и, вероятно, возобновится не раньше конца мая. В опубликованном лигой официальном объявлении сообщалось о приостановке чемпионата до 10 апреля. При этом Россия ограничила въезд иностранных граждан на свою территорию на период с 18 марта по 1 мая.