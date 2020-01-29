Шюррле и тренеры «Спартака» покинули Россию в связи с паузой в чемпионате

Тренерский штаб «Спартака» во главе с Доменико Тедеско покинул Россию в связи с паузой в чемпионате России.
Об этом сообщает журналист Сергей Егоров. Также в Германию к семье улетел полузащитник Андре Шюррле. Разъехались еще несколько легионеров красно-белых.
29-летний немец в прошлом месяце уже летал в Германию, а по возвращении в Россию был помещен на карантин.
Шюррле вновь предстоит карантин, когда он прилетит обратно в Москву перед возобновлением сезона.
Сезон РПЛ прерван из-за коронавируса и, вероятно, возобновится не раньше конца мая. В опубликованном лигой официальном объявлении сообщалось о приостановке чемпионата до 10 апреля. При этом Россия ограничила въезд иностранных граждан на свою территорию на период с 18 марта по 1 мая.