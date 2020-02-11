«МЮ» не собирается платить за Сауля более 80 млн евро. Его отступные – 150 млн

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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес интересен «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб видит в 25-летнем испанце замену хавбеку Полю Погба, который может уйти по окончании сезона.

Как сообщает As со ссылкой на источники, близкие к «МЮ», манкунианцы не намерены платить за Сауля 150 миллионов евро отступных.

«Манчестер Юнайтед» не планирует тратить на трансфер футболиста более 80 млн евро.

Сауль ведет с «Атлетико» переговоры об улучшении условий контракта, рассчитанного до 2026 года. Сообщалось, что игрок также интересен «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Сауль провел 37 матчей за мадридцев, забив четыре гола.

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