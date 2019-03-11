Анна Богалий: «Не подписывала письмо Драчеву. Думаю, не я одна такая, надо весь список обзвонить»

Двукратная олимпийская чемпионка заявила, что не подписывала письмо в адрес главы Союза биатлонистов России ( ) Владимира Драчева с призывом уйти в отставку.

«Я за честный диалог всех биатлонных людей, которые хотят изменить ситуацию, в одном помещении.

Очень хотелось бы, чтобы было другое развитие ситуации, но меня возмущает ситуация, что все происходит за спиной. Это не красит ни нас, ни нашу страну. Надо биться честно.

Хочется понять, кто написал и выложил это письмо. Говорят, его вчера уже показали министру спорта. Я обязательно свяжусь с Минспортом, чтобы проверили, кто писал.

Я не подписывала это письмо. Мне его прислали, но я не отвечала. Думаю, не я одна такая, надо весь список обзвонить, узнать у них. Я солидарна со многими спортсменами, олимпийскими чемпионами, руководителями, которые говорят, что сейчас надо подождать и после спада пандемии собраться и высказаться, глядя друг другу глаза в глаза, а не за спиной и через письма», – сказала Богалий.

Тихонов, Касперович, Медведцева и другие специалисты призвали Драчева покинуть пост президента Союза биатлонистов России