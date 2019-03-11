Владимир Драчев: «Касперовича из сборной выгнали из-за допинга»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев заявил, что тренер Александр Касперович не работает в сборной из-за допинга.

Ранее стало известно, что представители российского биатлона обратились с письмом к Драчеву с призывом покинуть пост.

– Одна из претензий – что регионы вами недовольны.

– Тихонов всегда говорит, что все недовольны. А кто, спрашивается? «Я!» Вот один Тихонов и недоволен. А из-за того, что он говорит во всеуслышание, ощущение, будто все.

– Как минимум Касперович, Васильев подтвердили свое недовольство публично.

– Это одна команда. Касперовича выгнали из сборной. Два года его здесь нет, и слава богу. Кто его взял? Васильев. Выгнали его из-за допинга.

Все, кто были причастны к каким-либо допинг-скандалам, в сборной работать не должны, – сказал Драчев.

Тихонов, Касперович, Медведцева и другие специалисты призвали Драчева покинуть пост президента Союза биатлонистов России