Фетисов о КХЛ: «Госкорпорации должны спонсировать не один клуб, а лигу»

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Бывший председатель совета директоров КХЛ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с финансированием клубов на фоне решения правительства Приморского края о том, что «Адмирал» прекратит выступление в лиге. 

«Я всегда говорил, что финансировать из бюджета профессиональные команды неправильно, для этого надо находить деньги в бизнесе.

Стоит возвратиться к словам о том, что большие корпорации с государственным участием должны спонсировать не один какой-то клуб, а лигу, которая в равных долях должна выделять деньги и дать дополнительный финансовый ресурс тем спонсорам, которые находятся на тех территориях.

То есть нужно выплатить основную часть денег, которая стабилизирует ситуацию, из общего бюджета лиги, а какую-то часть можно дополнить от спонсоров», – предложил Фетисов. 

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