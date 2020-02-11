Стоимость игроков топ-5 лиг упадет на 28%, у Погба – до 35 млн евро (CIES)

Пандемия коронавируса приведет к существенному снижению трансферной стоимости футболистов, считает аналитический центр CIES Football Observatory.

Если до конца июня клубы не будут проводить никакие матчи и не продлят контракты с футболистами, то в пяти ведущих лигах Европы цены на футболистов упадут на 28% - с 32,7 миллиарда евро до 23,4 млрд.

Степень снижения суммы трансфера варьируется в зависимости от нескольких факторов – возраст игрока, продолжительность контракта, карьера и последние результаты.

Больше всего в цене потеряют возрастные футболисты с краткосрочными контрактами, сыгравшие меньше матчей в текущем сезоне, чем в предыдущем.

Например, согласно CIES, предполагаемая трансфертная стоимость хавбека Поля Погба сократится почти вдвое – с 65 миллионов евро до 35 млн.

При таком сценарии больше всего обесценится состав – на 38%, а менее всего – состав «Бреста» (16%).