РФС приостановил весь футбол в России до 31 мая

Сегодня на заседании Бюро Исполкома РФС были приняты решения по поводу невозможности проведения футбольных матчей в условиях пандемии коронавируса.

Все футбольные соревнования в России приостановлены как минимум до 31 мая.

Мера не касается спортивных соревнований по «интерактивному футболу», проводимых в режиме онлайн.

Решено:

– Признать, что распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством (форс-мажором) для всего российского футбола и его субъектов, и, соответственно, приостановка работы в футбольных клубах вызвана причинами, не зависящими от работодателей и работников;

– Установить, что вышеуказанные обстоятельства не являются уважительной причиной (основанием) для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола;

– Рекомендовать сторонам соответствующих трудовых договоров и трансферных контрактов в российском футболе в целях принятия наиболее сбалансированного решения, ввиду вышеуказанных обстоятельств, провести переговоры в части принятия возможных мер, приводящих к адекватному и законному снижению расходов футбольных клубов на оплату труда в условиях приостановки всех футбольных соревнований.

Напомним, что ранее Премьер-лига была приостановлена после 22-го тура. «Зенит» лидирует в таблице с отрывом в 9 очков.

В России 2 777 человек заразились коронавирусом, 190 выздоровели, 24 – умерли.

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