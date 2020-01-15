Рестарт РПЛ 3 или 17 мая, «Ак Барс» просит завершить сезон, де Брюйне – лучший в АПЛ, теннис отменен до лета, в «Спартаке» все здоровы и другие новости утра

1. Наиболее вероятные даты возобновления сезона РПЛ – 3 и 17 мая. При втором варианте командам придется играть через два дня на третий и через три на четвертый.

Европейский футбол пережидает коронавирус, но кое-где решили рискнуть: в Беларуси чемпионат стартует по расписанию уже сегодня – и это шанс побороться за миллион, дав пять точных прогнозов. В новом туре X5 надо, в частности, предсказать исход первых матчей вице-чемпиона БАТЭ, новичка высшей лиги «Руха» из Бреста и солигорского «Шахтера» – действующего обладателя кубка страны. Участие бесплатно, необходимо лишь получить купон, установив приложение Winline.

2. «Ак Барс» обратился к КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон. Пишут, что клуб снимется с плей-офф, если КХЛ решит продолжить. Министр спорта Татарстана это опроверг.

3. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне возглавил рейтинг лучших игроков сезона АПЛ по версии The Telegraph, Хендерсон – 2-й, в топ-10 пять футболистов «Ливерпуля».

4. КХЛ разработала формулу «финала шести»: 33 дня, 2 группы, круговой турнир, полуфиналы и финал.

5. В Петербурге до 30 апреля запретили мероприятия для 50+ человек. РПЛ и КХЛ остановлены до 10-го.

6. Все теннисные турниры из-за коронавируса отменены до 7 июня. Рейтинги заморожены.

7. КДК оштрафовал «Арсенал» за баннеры в поддержку Терешковой от ОНФ. Они не были согласованы.

8. Трансферы. Федор Чалов интересен «Кристал Пэлас», «Вест Хэму» и «Брайтону», трансфер оценивается в 25 млн фунтов. «Барса» может включить Дембеле в сделку по Лаутаро, «Интер» не против. Также в «Барсе» уверены, что «Бавария» не выкупит Коутиньо и за 90 млн евро, игрок может вернуться в АПЛ. «Ман Сити» и «МЮ» интересуются Саулем, «Атлетико» пока не может повысить его отступные в 150 млн евро. Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию летом.

9. Никто из игроков и сотрудников «Спартака» не заражен коронавирусом, но клуб все равно приостановил тренировки на неделю. Шюррле помещен на карантин после возвращения из Германии.

10. Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона. Оценка была сделана до переноса Евро-2020, так что все, вероятно, сложится не так плохо. Ранее появилась информация, что вещатели могут потребовать 750 млн фунтов у клубов АПЛ, если сезон не будет доигран.

11. Права на показ РПЛ хотят купить балканские страны.

12. Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о том, что организация посоветует лигам закончить чемпионаты сейчас и признать победителями лидирующие команды.

13. На «Ак Барс Арене» хотят построить горнолыжную трассу за 16,2 млн рублей. «Рубин» не проводит там домашние матчи, а играет на Центральном стадионе.

14. В Екатеринбурге прошел 2-й тур шахматного турнира претендентов. Фабиано Каруана победил Кирилла Алексеенко, Ян Непомнящий сыграл вничью с Александром Грищуком.

15. Чемпион НБА в составе «Торонто» Джереми Лин обвинил в расизме Дональда Трампа, который называет коронавирус «китайским».

16. Министерство спорта России рекомендовало отменить все соревнования на территории страны с 21 марта.

17. «Челси» бесплатно предоставил врачам отель на стадионе, чтобы они не ездили через весь город домой. Это идея Абрамовича. Гари Невилл также разрешил врачам бесплатно жить в своих отелях.

18. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин подал в суд на бывшую супругу Юлию Барановскую. Он требует уменьшить алименты на детей.

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