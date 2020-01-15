Широков об участии в выборах в Госдуму: «Были такие мысли. Сейчас спортсмены идут туда не просто посидеть»

Экс-хавбек сборной России Роман Широков заявил, что может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

«Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Но были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь.

Все спортсмены, которые туда попадают, стали более ответственно подходить к этому. Не просто так посидеть, как это было в 90-х, в нулевых.

Сейчас они идут туда осознанно, хотят что-то сделать. Получается или нет – это второй вопрос. Но то, что это осознанно, а не просто чтобы посидеть – это факт», – сказал Широков.