Широков об участии в выборах в Госдуму: «Были такие мысли. Сейчас спортсмены идут туда не просто посидеть»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Sports.ru Государственная дума Политика Спорт-Экспресс Футбол

Экс-хавбек сборной России Роман Широков заявил, что может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

«Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Но были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь.

Все спортсмены, которые туда попадают, стали более ответственно подходить к этому. Не просто так посидеть, как это было в 90-х, в нулевых.

Сейчас они идут туда осознанно, хотят что-то сделать. Получается или нет – это второй вопрос. Но то, что это осознанно, а не просто чтобы посидеть – это факт», – сказал Широков.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья