«Ак Барс» снимется с плей-офф, если КХЛ решит продолжить сезон («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Наиль Маганов коронавирус Хоккей

«Ак Барс» снимется с плей-офф КХЛ, если лига не решит прекратить сезон, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на полный текст письма клуба. 

Сегодня стало известно, что казанский клуб обратился к КХЛ с просьбой завершить сезон досрочно и без определения обладателя Кубка Гагарина. 

Если же КХЛ все-таки продолжит сезон, казанцы в одностороннем порядке выйдут из плей-офф.

Сообщается, что такое решение было принято на совещании с участием руководителей «Ак Барса» и президента клуба, генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова.

Клуб не видит смысла рисковать здоровьем игроков и болельщиков или проводить матчи без зрителей. Также казанцев не устраивает идея проведения «финала шести», при котором все матчи прошли бы в одном городе и без зрителей. 

По последним данным, сейчас игроки «Ак Барса» находятся на карантине – не тренируются и не собираются на базе, который продлится как минимум до понедельника, после чего игроки могут вернуться к тренировкам по желанию. Легионеры смогут улететь домой. 

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