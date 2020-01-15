Чеферин о досрочных титулах для лидеров лиг: «Это фейковые новости. Цель – доиграть сезон»

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о том, что «Ливерпуль» может получить титул чемпиона Англии, даже если сезон не будет доигран.

Также его слова касались «Барселоны», «Баварии», и «ПСЖ», лидирующих в лигах топ-5 на данный момент.

«Я видел и слышал фейковые новости о том, что УЕФА посоветует лигам закончить чемпионаты сейчас и решить, что победители – это команды, занимающие первые места в данный момент.

Могу сказать, что это неправда. Наша цель – доиграть чемпионаты, и мы не рекомендовали чего-то такого какой-либо ассоциации или лиге», – заявил Чеферин на саммите УЕФА по проблеме коронавируса.

Ранее испанское издание As сообщило, что УЕФА может признать чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не возобновятся.

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