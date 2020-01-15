В «Барсе» уверены, что «Бавария» не выкупит Коутиньо и за 90 млн евро. Игрок может вернуться в АПЛ

В «Барселоне» убеждены, что не будет выкупать полузащитника Филиппе Коутиньо по завершении сезона.

Мюнхенский клуб арендовал бразильца прошлым летом на один год с правом выкупа за 120 миллионов евро.

Каталонцы согласятся отпустить 27-летнего хавбека за 90 миллионов, однако и представители футболиста, и руководство «Барсы» уже в курсе решения «Баварии» расстаться с игроком, утверждает Diario Sport.

Каталонцы хотели бы продать футболиста, но никто не готов предложить за него 90 миллионов. Поэтому летом согласится еще раз отпустить Коутиньо в аренду на сезон с правом выкупа.

Есть вероятность, что хавбек продолжит карьеру в АПЛ, где он до перехода в «Барселону» выступал за .