КХЛ разработала формулу «финала шести»: 33 дня, 2 группы, круговой турнир, полуфиналы и финал

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном формате плей-офф после отказа и «Йокерита» от участия.

– Какие варианты КХЛ рассматривала после того, как стало ясно: плей-офф со всеми вышедшими во второй раунд участниками провести не получится?

– Был вариант приостановки чемпионата на неделю, о котором, собственно, мы и объявили за несколько часов до совещания в Минспорте.

При этом разработали сценарий, по которому шесть команд, разбитые на две группы, за 33 дня определяют победителя сначала в круговом турнире, а затем в полуфинальных и финальной сериях.

Этот сценарий мы и сейчас держим в уме. Только времени на его реализацию теперь гораздо меньше.

– Насколько этот чемпионат будет легитимным, учитывая, что в нем не участвуют «Барыс» и ?

– Начнем с того, что, если ситуация изменится и клубы захотят вернуться, мы, разумеется, препятствовать не станем. Но на данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата.

Игроки оставшихся шести команд провели все матчи регулярки, прошли первый раунд плей-офф. Их вины в сложившейся ситуации точно нет.

Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за ? Если чемпионат продолжится, его итоги будут легитимными, – считает Морозов.

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