Вещатели могут потребовать 750 млн фунтов у клубов АПЛ, если сезон не будет доигран

Клубы английской Премьер-лиги будут оспаривать возможные штрафы со стороны телевещателей в связи с потенциальной отменой сезона.

По данным Daily Mail, бродкастеры, включая и BT Sport, намерены требовать с клубов компенсацию в размере 750 миллионов фунтов, если перед ними не будут выполнены все телевизионные обязательства до 31 июля.

По условиям нынешнего соглашения, Sky Sports обладает правами на 128 прямых трансляций, BT Sport – на 52 трансляции.

Клубы АПЛ в любом случае не примут требования вещателей, если те потребуют компенсацию.

13 марта стало известно, что сезон АПЛ приостановлен из-за коронавируса. Предполагается, что турнир будет возобновлен 4 апреля.

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