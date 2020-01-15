Руководитель медицинского штаба Михаил Бутовский рассказал, что хавбек Андре Шюррле помещен на карантин после возвращения из Германии.

– У нас особняком стоит чемпион мира . Он на сборах травму получил? Что было с ним?

– Да, Шюррле получил контактное повреждение. Травма во время матча. При более углубленном обследовании травма оказалась несколько более сложной, чем мы предполагали изначально. Андре проконсультировали в Германии. Было принято решение, что он будет проходить реабилитацию в Германии. Он приезжал на осмотр.

Все идет своим чередом, есть положительная динамика, но она несколько медленнее, чем нам хотелось бы. Поэтому Андре в ближайшее время вернется в расположение команды.

Как требуют предписания всех служб и структур, он помещен на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация. Он будет обеспечен всем необходимым инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием. После карантина он будет в расположении команды, — сказал Бутовский.

В Германии коронавирусом заразились более 9,2 тысячи человек. От инфекции в стране умерли 24 человека. После заражения вылечились 67 человек.