Турнир претендентов. 2-й тур. Каруана встретится с Алексеенко, Непомнящий против Грищука, другие партии

Теги результаты турнир претендентов Александр Грищук Ян Непомнящий Ван Хао Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Аниш Гири Дин Лижэнь Кирилл Алексеенко Шахматы

18 марта в Екатеринбурге пройдет второй тур турнира претендентов.

Фабиано Каруана встретится с Кириллом Алексеенко, Ян Непомнящий – с Александром Грищуком

Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону. 

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

2-й тур

Начало – 14:00 по московскому времени. 

Фабиано Каруана (США) – Кирилл Алексеенко (Россия) 

Ян Непомнящий (Россия) – Александр Грищук (Россия) 

Ван Хао (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) 

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Дин Лижэнь (Китай) 

Турнирное положение: Непомнящий, Хао – по 1, Каруана, Грищук, Вашье-Лаграв, Алексеенко – по 0,5, Лижэнь, Гири – по 0.

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