Турнир претендентов. 2-й тур. Каруана встретится с Алексеенко, Непомнящий против Грищука, другие партии

18 марта в Екатеринбурге пройдет второй тур турнира претендентов.

Фабиано Каруана встретится с Кириллом Алексеенко, Ян Непомнящий – с Александром Грищуком.

Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

2-й тур

Начало – 14:00 по московскому времени.

Фабиано Каруана (США) – Кирилл Алексеенко (Россия)

Ян Непомнящий (Россия) – Александр Грищук (Россия)

Ван Хао (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Дин Лижэнь (Китай)

Турнирное положение: Непомнящий, Хао – по 1, Каруана, Грищук, Вашье-Лаграв, Алексеенко – по 0,5, Лижэнь, Гири – по 0.