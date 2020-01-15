Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона. Оценка сделана до переноса Евро-2020

Консалтинговая компания KPMG подсчитала потери клубов топ-5 лиг Европы от остановки сезона из-за эпидемии коронавируса.

По оценке KPMG, общий недополученный доход от проведения матчей и их трансляций для лиг Англии, Италии, Испании, Франции и Германии составит от 3,45 до 4 миллиардов евро.

Больше всех потеряет АПЛ – до 1,25 миллиарда евро, из них 800 миллионов евро придется на упущенные доходы от трансляций матчей.

может потерять 600 миллионов евро из-за отмены трансляции, Серия А – 450 миллионов, Бундеслига - 400 миллионов, Лига 1 – 200 миллионов.

Отметим, что данное исследование проводилось до сообщения о переносе Евро-2020 на 2021 год. В данный момент УЕФА рассчитывает на завершение всех чемпионатов к 30 июня, а турниры в Италии и Испании, возможно, будут играть и в июле. В таком случае клубы, вероятно, не потеряют большую часть доходов от реализации телевизионных прав.