Права на показ РПЛ хотят купить балканские страны

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах доиграть сезон и о возможной продаже телеправ на лигу в другие страны.

– Сколько рассматривается вариантов календаря для продолжения сезона?

– Три. Принято решение эти варианты не обсуждать. Остановили сезон до 10 апреля и на этом остановились. Варианты – уже после паузы.

Командам нужно несколько дней, чтобы подготовиться для участия в чемпионате. Договорись обсудить варианты календаря, еще раз проработаем их, учтем пожелания.

Пришло сейчас пожелание закончить чемпионат до 30 июня, а у нас одним из вариантов был окончание чемпионата в первой половине июля. Теперь нам это запрещают.

– Есть вариант по продаже телеправ западным странам?

– Да. Могу подтвердить. Балканские страны, – сказал Прядкин.

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