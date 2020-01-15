Экс-защитник «Ювентуса» и «Интера» Филипе Мело рассказал о тактике, которую игроки сборной Бразилии применяли против форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Месси – уникальный игрок. Когда сборная Бразилии играла против него, то мы договаривались, что каждый из нас должен ударить его по ногам один раз, понимали, что нужно сменять друг друга. Это не очень сложно, без таких вещей его не остановить. У нас не было цели сломать его, мы совершали тактические фолы, сбить его с ритма и помешать.

Я не могу ничего сказать о Пеле, потому что не видел его игру. Я помню, как на чемпионате мира 1990 года Аргентина победила Бразилию благодаря голу Каниджи. Бразильцы еще говорят, что Зико – лучший, но я впервые увидел его на поле в прощальном матче на «Маракане». Так что я не могу сказать, что Пеле, Марадона или Зико кажутся мне феноменами.

Я видел игру Месси, и это невероятно. Он лучше, чем Криштиану Роналду, потому что Криштиану может забить 5 голов, а Месси может забить эти же 5 мячей и при этом сделать голы для своих партнеров по команде. Так что он более совершенен», – сказал Мело.