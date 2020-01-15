«Барса» может включить Дембеле в сделку по Лаутаро. «Интер» не против

может включить полузащитника Усмана Дембеле в сделку по форварду Лаутаро Мартинесу.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Интер» рассматривает вариант с включением в трансфер нескольких игроков «Барселоны».

Ранее отмечалось, что каталонский клуб может включить полузащитников Артуро Видаля, Ивана Ракитича, Артура, Карлеса Аленью, а также защитников Нелсона Семеду и Жана-Клера Тодибо.

Сегодня стало известно, что «Интер» не против перехода Дембеле в рамках трансфера Лаутаро.

В «Барселоне» не уверены, что Дембеле сможет получать игровую практику, учитывая возможные трансферы Неймара из «ПСЖ» и Лаутаро из «Интера», а также присутствие в команде Антуана Гризманна, Мартина Брэйтуэйта и Ансу Фати. Поэтому в клубе не отрицают возможность ухода Дембеле.

«Барселона» считает, что включение Дембеле в сделку по Лаутаро позволит возместить часть средств, потраченных на приобретение француза.

Хавбек же получит возможность играть в клубе, где на него будут делать ставку. Считается, что в «Интере» Дембеле сможет восстановить свою лучшую форму.

Напомним, что Дембеле восстанавливается после разрыва проксимального сухожилия бицепса правого бедра. Он перенес операцию в феврале и, по предварительным оценкам, пропустит около 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не видит для Дембеле будущего в команде.

В этом сезоне 22-летний хавбек провел за «Барсу» 5 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Его полная статистика – здесь.