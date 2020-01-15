На «Ак Барс Арене» хотят построить горнолыжную трассу за 16,2 млн рублей

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На стадионе «Ак Барс Арена» собираются построить горнолыжную трассу стоимостью 16,2 миллиона рублей.

Руководство стадиона ищет компанию, которая займется проектированием проекта. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Горнолыжная трасса планируют оборудовать системами оснежения – снеговыми пушками, канатно-кресельной дорогой, машинами для подготовки горнолыжных склонов.

Зимой трасса сможет принимать соревнования по горнолыжным дисциплинам и по сноуборду, летом – по велоспорту и мотоспорту.

В техническом задании указано, что трасса будет огибать стадион с юго-западной стороны, а старт будет над южной частью стилобата арены. При этом потенциально будет доступ на кровлю стадиона. После старта трассы предполагается спуск, а основная ее часть будет проложена на земле. 

Сообщается, что исполнитель тендера будет выбран посредством электронного аукциона 24 марта.

«Рубин» не проводит домашние матчи на «Ак Барс Арене» и играет на Центральном стадионе.

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