Аршавин подал в суд на Барановскую. Он требует уменьшить алименты на детей

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин подал в суд на бывшую супругу Юлию Барановскую.

«Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей.

В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», – сообщили в Савеловском суде Москвы.

Отношения экс-игрока «Зенита» и Барановской начались в 2003 году. У пары, расставшейся в 2013 году, трое общих детей.