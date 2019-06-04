Аршавин подал в суд на Барановскую. Он требует уменьшить алименты на детей

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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин подал в суд на бывшую супругу Юлию Барановскую.

«Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей.

В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», – сообщили в Савеловском суде Москвы.

Отношения экс-игрока «Зенита» и Барановской начались в 2003 году. У пары, расставшейся в 2013 году, трое общих детей.

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