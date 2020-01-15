«Ман Сити» и «МЮ» интересуются Саулем. «Атлетико» пока не может повысить его отступные в 150 млн евро

Полузащитник Сауль Ньигес может продолжить карьеру в Англии.

По информации Mundo Deportivo, в приобретении футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и .

Отмечается, что в переговорах Сауля с «Атлетико» о продлении контракта присутствует неопределенность, которая увеличивает риски и повышает интерес к нему со стороны англичан.

«Атлетико» пытается с лета переподписать контракт с футболистом сборной Испании (срок – до лета 2026 года, опция выкупа – 150 млн евро), но безуспешно. Именно опция выкупа и привлекает «Сити» с «Юнайтед».

Подробную статистику 25-летнего игрока можно изучить здесь.