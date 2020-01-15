Де Брюйне возглавил рейтинг лучших игроков сезона АПЛ, Хендерсон – 2-й, в топ-10 пять футболистов «Ливерпуля» (The Telegraph)

Английское издание The Telegraph опубликовало третью часть рейтинга лучших игроков сезона АПЛ до момента приостановки из-за коронавируса.
Для ранжирования футболистов использовались статистические данные Opta Sports и модель самого The Telegraph, которая позволила оценить футболистов по таким показателям, как «игра в атаке», «игра в пас», «игра в защите» и так далее.
Также при составлении рейтинга учитывались факторы, не поддающиеся количественной оценке.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
10. Рияд Марез («Манчестер Сити»)
9. Джейми Варди («Лестер»)
8. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
5. Садьо Мане («Ливерпуль»)
4. Джек Грилиш («Астон Вилла»)
3. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)
2. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)
1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 30-го по 11-е место: Рэшфорд – 12-й, Стерлинг – 18-й, Фирмино – 22-й
The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 50-го по 31-е место: Абрахам – 36-й, Кейн – 39-й, Марсьяль – 41-й