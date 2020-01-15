Де Брюйне возглавил рейтинг лучших игроков сезона АПЛ, Хендерсон – 2-й, в топ-10 пять футболистов «Ливерпуля» (The Telegraph)

Английское издание The Telegraph опубликовало третью часть рейтинга лучших игроков сезона АПЛ до момента приостановки из-за коронавируса.

Для ранжирования футболистов использовались статистические данные Opta Sports и модель самого The Telegraph, которая позволила оценить футболистов по таким показателям, как «игра в атаке», «игра в пас», «игра в защите» и так далее.

Также при составлении рейтинга учитывались факторы, не поддающиеся количественной оценке.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

10. Рияд Марез ( )

9. Джейми Варди («Лестер»)

8. Вирджил ван Дейк ( )

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

5. Садьо Мане («Ливерпуль»)

4. Джек Грилиш ( )

3. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

2. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 30-го по 11-е место: Рэшфорд – 12-й, Стерлинг – 18-й, Фирмино – 22-й

The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 50-го по 31-е место: Абрахам – 36-й, Кейн – 39-й, Марсьяль – 41-й