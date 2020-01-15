«Челси» бесплатно предоставил врачам отель на стадионе, чтобы они не ездили через весь город домой. Это идея Абрамовича

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Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла предложение «Челси» задействовать отель Millennium на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Сотрудники медслужб, работающие допоздна в связи с пандемией коронавируса, смогут бесплатно оставаться в отеле, что позволит им избежать долгих поездок домой через весь город.

Инициатива принадлежит владельцу «Челси» Роману Абрамовичу, который взял все расходы на себя.

Предложение действительно в течение двух месяцев, после этого будет принято новое решение, в зависимости от того, как будет складываться ситуация.

Количество предоставленных номеров для медиков будет зависеть от спроса, но в целом отель готов выделить все номера.

Сотрудники с симптомами коронавируса работать в отеле в этот период не будут.

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