Шубенков о том, почему люди скупают туалетную бумагу: «На одного чихнувшего 42 обосравшихся»

Российский легкоатлет, чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков поделился мнением о реакции людей на пандемию коронавируса.

– Вы сейчас где?

– В Сочи, на сборах.

– Кризиса туалетной бумаги там нет?

– Смеемся над этим как умалишенные.

– Лучшая шутка по теме?

– Почему люди сметают туалетную бумагу? Потому что на одного чихнувшего приходится 42 обосравшихся.

Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле – панически скупает ее. Это показатель того, что люди недалеко ушли от животных. Насколько же многие из нас подвержены панике и не хотят соображать.

Ладно, когда закупаются крупами, макаронами. Это хотя бы можно понять: продукты долго хранятся. Но рационального объяснения истерии вокруг туалетной бумаги не вижу. Что здесь не так?

– Причем это по всему миру. В Австралии две бабушки подрались в супермаркете из-за последнего рулона.

– А с этого и началось. Но почему продолжается до сих пор? Ведь симптомов диареи у коронавируса нет. Люди, включайте бошки. Это, кстати, к вопросу о конспирологических теориях.

Посмотрите на человечество. Сейчас 2020-й год, но, если людей взять вместе – получается какая-то испуганная амеба. Какая тут высокая организация? – сказал Шубенков.