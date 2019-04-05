Министр спорта Татарстана: «Ак Барс» продолжит сезон КХЛ, если он будет восстановлен. О самоустранении речи нет»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал решение «Ак Барса» попросить о досрочном завершении сезона из-за эпидемии коронавируса.

«Мы вели такую беседу не первый день, эта позиция клуба является согласованной. Решение принимать лиге, но мы видим ситуацию с другой стороны, есть напряжение, особенно у иностранных ребят, они все переживают.

Конечно, никто не отстраняется, и клуб будет продолжать сезон, если он будет восстановлен. В любом случае клуб находится в системе координат КХЛ, ни о каком самоустранении речи нет», – сказал Леонов.

«Ак Барс» снимется с плей-офф, если КХЛ решит продолжить сезон («Бизнес Online»)

«Ак Барс» обратился к КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон