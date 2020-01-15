Чалов интересен «Кристал Пэлас», «Вест Хэму» и «Брайтону». Трансфер оценивается в 25 млн фунтов (Daily Mirror)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен трем клубам английской Премьер-лиги.

21-летним Чаловым интересуются «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Брайтон», сообщает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror.

Отмечается, что в «Пэлас» хотят усилить атаку, потому что главный тренер команды Рой Ходжсон не удовлетворен нынешними выступлениями атакующих игроков.

Как сообщается, прошлым летом «Кристал Пэлас» предложил 14 млн фунтов за Чалова. Ожидается, что сейчас он будет стоить около 25 млн фунтов. «Вест Хэм» и «Брайтон» готовы повторить предложения «Пэлас».

Напоим, прошлым летом ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас» как раз за 25 миллионов фунтов.

В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 22 матча в РПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевых передачи. Его полная статистика – здесь.