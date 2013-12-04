Наверх
Sports.ru NBA

    Джереми Лин обвинил в расизме Дональда Трампа, который называет коронавирус «китайским»

    Теги НБА Джереми Лин Политика Дональд Трамп дискриминация коронавирус Баскетбол

    Чемпион НБА в составе «Торонто» Джереми Лин отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который использует термин «китайский вирус» в отношении коронавируса нового типа (COVID-19), охватившего уже более 150 стран мира. 

    «Хочется верить, вы окажете поддержку уязвимым группам населения, которые пострадают из-за нашего неправильного управления вирусом, включая тех, на которых повлияет укрепляемый вами расизм», – написал Лин в твиттере.

    НБА из-за коронавируса приостановила сезон как минимум на 30 дней, игроки находятся на карантине.

    Леброн потеряет важный год, Яннис сохранит MVP, в «Юте» пожар. Что будет, если сезон НБА все же отменят?

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья