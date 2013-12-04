Джереми Лин обвинил в расизме Дональда Трампа, который называет коронавирус «китайским»

Чемпион НБА в составе «Торонто» Джереми Лин отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который использует термин «китайский вирус» в отношении коронавируса нового типа (COVID-19), охватившего уже более 150 стран мира.

«Хочется верить, вы окажете поддержку уязвимым группам населения, которые пострадают из-за нашего неправильного управления вирусом, включая тех, на которых повлияет укрепляемый вами расизм», – написал Лин в твиттере.

НБА из-за коронавируса приостановила сезон как минимум на 30 дней, игроки находятся на карантине.

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